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Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

- Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 kişi, hastaneye kaldırıldı

Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Himmet Güldal adlı vatandaşın verdiği hayır yemeğinde, gelen misafirlere ikram edilen yiyeceklerden zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Akçaköy'de Kurban Bayramı nedeniyle gelen misafirlere ikram edilen etli pilav ve tatlıdan yiyen 15 kişi, bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuran 15 kişi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan ilk müdahale ardından hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edilen kişiler daha sonra taburcu edildi.


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Anahtar Kelimeler:
BayramManisa Merkez Efendi Devlet HastanesiYunusemre
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