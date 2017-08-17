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Manisa'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçmeye çalışırken trenin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İzmir'den hareket eden 31001 sefer sayılı yolcu treni, Akhisar...

Manisa'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçmeye çalışırken trenin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den hareket eden 31001 sefer sayılı yolcu treni, Akhisar ilçe merkezi girişinde bulunan kapalı hemzemin geçitten bisikleti ile geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi Emirhan Tutay'a (14) çarptı.

Kazayı fark eden makinist treni durdururken olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tutay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Makinist, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


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BisikletHemzemin GeçitKazaTren
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