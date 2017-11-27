Manisa'da iş yerine molotof atan 5 kişi tutuklandı MANİSA (AA) - Manisa'da bir iş yerine molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı.Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 25 Kasım'da bir iş yerine molotof...

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:39