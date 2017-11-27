Manisa'da iş yerine molotof atan 5 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da bir iş yerine molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı.
Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 25 Kasım'da bir iş yerine molotof atılması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U, R.G, A.B, G.Ü. ve S.Ö. tutuklandı.
Şüphelilerin hakkında farklı suçlardan yakalama emri de bulunduğu öğrenildi.