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Manisa'da iş yerine molotof atan 5 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da bir iş yerine molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı.Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 25 Kasım'da bir iş yerine molotof...

Manisa'da iş yerine molotof atan 5 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da bir iş yerine molotof attıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 25 Kasım'da bir iş yerine molotof atılması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U, R.G, A.B, G.Ü. ve S.Ö. tutuklandı.

Şüphelilerin hakkında farklı suçlardan yakalama emri de bulunduğu öğrenildi.

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CezaeviMolotofZanlı
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