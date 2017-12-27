Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

Mustafa (48) ve oğlu Berkay Yapucu'nun (19) Gökçeören Mahallesi'ndeki müstakil evlerine giden akrabaları, kapının kilitli olması ve telefonlara cevap verilmemesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde baba ile oğlunu hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, baba ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Mustafa ve Berkay Yapucu'nun cesetleri, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.