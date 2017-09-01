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Manisa’da Kurban Bayramı

- Belediyelerin belirlediği kurbanlık kesim alanları dolup taşarken kadın kasapların çokluğu dikkati çekti

Manisa’da Kurban Bayramı

MANİSA (AA) - Manisa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık kesimi için belirlenen alanlarında yoğunluk yaşandı.

Bayram namazının ardından vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyesince belirlenen Canlı Hayvan Borsası yanındaki et entegre tesisleri, Alaybey Mahallesi pazar yeri, Yeni Perşembe pazaryeri, Nurlupınar Mahallesi pazaryeri, Laleli pazar yeri, İtfaiye Müdürlüğü bahçesi, Karaköy pazar yeri, Horozköy pazar yerinde kesim alanları kurban kesmek için gelenlerle doldu.

- Kadın kasaplar

Kurban kesim yerlerinde kadın kasapların çokluğu dikkat çekti. Kimi büyükbaş kurbanlıklar ise sahiplerine zor anlar yaşattı.

Alaybey Mahallesi pazar yerinde dana kesen Oktay Kıvanç adlı vatandaş, kurbanlık danasının öfkesine maruz kaldı.

Dananın savurduğu Kıvanç, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kıvanç, "Kurban Bayramı duygusu anlatılmaz, yaşamak lazım. 1988 yılından bu yana borcum olsun olmasın her yıl kesiyorum. Dinimiz gereği bayramımıza sahip çıkmamız lazım." dedi.



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