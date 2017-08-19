Manisa'da kurt sürüye saldırdı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde barınakta bulunan koyun sürüsüne saldıran kurt, 2 koyunu telef etti, 5 koyunu yaraladı.

Demirci ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi Gayran mevkisinde yaşayan besici Mehmet Bilgin'in hayvanlarını yerleştirdiği barınağa kurt saldırdı.

Saldırı sonucunda sürüde bulunan 2 koyun telef oldu, 5 koyun da yaralandı.

Mahalle Muhtarı Şerif Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin çevresinde bulunan kırsal alanda kurtların bulunduğunu ve zaman zaman sürülere saldırdığını söyledi.

Köylülerin kurt saldırılarına karşı barınakları daha güçlü hale getirdiğini ifade eden Akın, "Mahallemiz yöresinde dağlarımız da kurt var. En son geçtiğimiz yıl ağustos ayında da mahallemiz sakinlerinden çoban Mehmet Şen'inde hayvanlarına kurt saldırmış, 7 koyunu telef etmişti. Şimdi mahallemiz sakinlerinden Mehmet Bilgin'in hayvanlarına saldırdı." dedi.