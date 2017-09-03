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Manisa'da merada otlayan koyunlar telef oldu

- Şehdazeler ilçesindeki bir merada otlayan 60 koyundan 35'inin telef olması üzerine, polis soruşturma başlattı, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri hayvanlardan numune aldı

Manisa'da merada otlayan koyunlar telef oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde merada otlatılan koyun sürüsündeki bazı hayvanlar, henüz belirlenmeyen bir nedenle telef oldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otlak ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki merada 60 koyundan oluşan sürüsünü otlatan Levent İmen, akşam ağıla aldığı hayvanlardan 35'inin bu sabah telef olduğunu gördü. Ölmek üzere olan 23 koyunu da kesen İmen, polise haber verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, telef olan hayvanlardan numune aldı, merada incelemede bulundu.

Soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otlak ve çevresinde inceleme yaptı.

Yetkililer, İmen'i telef olma nedeni belirlenmeden kesilen havyanların etlerinin tüketilmemesi konusunda uyardı.

İmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimseyle bir husumetinin olmadığını, hayvanların zehirlendiğinden şüphelendiğini belirterek, "Dün akşam hiçbir şeyleri yoktu, meradan döndükten sonra ağıla aldım. Sabah 60 koyundan 35'inin telef olduğunu gördüm. Ölmek üzere olan diğer koyunları da kestim. Geri kalan 2 tanesi de hasta. Ya zehirli bir ot yediler ya da oraya atılan zehirli bir maddeden etkilendiler. Olay yerine gittik, görünürde herhangi bir zehirli madde yok." diye konuştu.


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