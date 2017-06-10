Manisa'da motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde traktörle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Doğan (19) idaresindeki motosiklet, Hacırahmanlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Doğan ile motosiklette bulunan arkadaşı Alim Demir (19), sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Saruhanlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Manisa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tahsin Doğan, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in tedavisi ise sürüyor.
Kaza sonrası olay yerinden hızla kaçtığı iddia edilen traktör sürücüsünün bulunması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.