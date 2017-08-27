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Manisa'da orman yangını

- Spil Dağı Milli Parkı'nda bir otomobilin alev alması sonucu yaklaşık bir hektarlık alan yandı

Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilin alev alması çıkan yangında yaklaşık bir hektar çamlık alan zarar gördü.

Spil Dağı Milli Parkı Armut Suyu mevkisindeki ormanlık alanda, yol kenarında park edilmiş plakası henüz belirlenemeyen bir araç bilinmeyen bir nedenden yandı.

Alevlerin kısa sürede ağaçlara sıçramasıyla yangın ormanlık alana yayıldı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 yangın söndürme helikopteri, Manisa Orman İşletme Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı ve 2 su tankeri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yanan otomobilin plakasının ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AlevManisaOtomobilŞehzadeler
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