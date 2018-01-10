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Manisa'da pazarcılar polis nezaretinde başkanını seçti

MANİSA (AA) - Manisa Pazarcılar Odası 16. Genel Kongresi'nde polis nezaretine yapılan seçimde mevcut başkan Halim Şener, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Odanın toplantı salonunda yapılan iki adayın yarıştığı...

Manisa'da pazarcılar polis nezaretinde başkanını seçti

MANİSA (AA) - Manisa Pazarcılar Odası 16. Genel Kongresi'nde polis nezaretine yapılan seçimde mevcut başkan Halim Şener, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Odanın toplantı salonunda yapılan iki adayın yarıştığı kongrede, başkanlık divanı oluşturulması için verilen önergeyle başlayan gerginlik, Divan Başkanlığı yapan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter'in maddeleri oylamaya sunmasıyla büyüdü.

Gerginliğin artmasıyla üyeler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Geriter'in ara verdiği kongreye çevik kuvvet polislerinin salonda güvenlik önlemi almasıyla devam edildi.

Polis, yaka kartı olmayan vatandaşları dışarı çıkardı, oy sandıkları etrafında önlem aldı.

602 üyenin oy kullandığı ve 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, 354 oy alan mevcut başkan Halim Şener, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Diğer aday Mehmet Dizemen ise 243 oyda kaldı.

Omuzlarda salona giren Başkan Şener, "Oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederim. Bir ve beraber olacağız." dedi.



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