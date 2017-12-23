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Manisa'da sağlık çalışanlarına darp iddiası

- Yunusemre ilçesinde iki acil servis çalışanı, 13 günlük bebeği hastaneye sevk ettikleri sırada kendilerine yol vermeyen bir aracın sürücüsünün saldırısına uğradıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Manisa'da sağlık çalışanlarına darp iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'da 13 günlük bebeği sevk ettikleri sırada ambulansa yol vermeyen bir aracın sürücüsü tarafından darbedildiklerini öne süren iki acil servis çalışanı, suç duyurusunda bulundu.

Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi Başkanı Aydın Akagündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil tıp teknisyenleri Hüseyin Kurt ve Samet Çolak'ın bulunduğu ve Nurettin Alkan'ın kullandığı ambulans ekibinin, 17 Aralık'ta Manisa Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ndeki 13 günlük bebeği özel bir hastaneye sevk etmek üzere görevlendirildiğini belirtti.

Sevk sırasında trafikte ambulansa yol vermeyen bir araçla tartışma yaşandığını bildiren Akagündüz, ambulansın önünü kesen otomobilin sürücüsü S.B'nin ambulans ekibindeki Kurt ve Alkan'ı darbettiğini, Çolak'a ise sözlü saldırıda bulunduğunu söyledi.

Çalışanların şikayetçi olduğunu ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Akagündüz, polisin yürüttüğü soruşturmada şüphelinin adresinde bulunamadığı, yurt dışına kaçmış olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

Olayın takipçisi olacaklarını ifade eden Akagündüz, darbedildikten sonra görevine devam eden ekibin hastaneye sevk ettiği bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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