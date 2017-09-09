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Manisa'da saman yüklü tır ve kamyon yandı

- Kula'da iki aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangınlarla ilgili kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatıldı

Manisa'da saman yüklü tır ve kamyon yandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde park halinde bulunan saman yüklü tır ve kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dört Eylül Mahallesi Şehit Durmuş Güçlü Caddesi'ne park edilen Mustafa Direm'e ait 45 U 4304 plakalı tır ile Akgül Mahallesi 74 Sokak'ta bulunan Mehmet Deniz'e ait 45 RA 9038 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar saman yüklü araçların tamamını kısa sürede sardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti.

Yangını kontrol altına almakta güçlük çeken ekiplerin söndürme çalışmasına Kula Belediyesi görevlileri iş makineleriyle destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangınlar her iki aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatılarak olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

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İtfaiyeKamyonKULASamanTIRYangın
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