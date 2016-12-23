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Manisa'da şehitlere saygı, teröre karşı birlik yürüyüşü

- Ahmetli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, "Şehitlere saygı, teröre karşı birlik yürüyüşü" düzenlendi

Manisa'da şehitlere saygı, teröre karşı birlik yürüyüşü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği "Şehitlere saygı, teröre karşı birlik yürüyüşü" binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Ahmetli 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, 100 metrelik dev Türk bayrağını açarak Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte vatandaşlar attıkları sloganlarla terörü lanetledi.

Şehitler için saygı duruşunun ardından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Ahmetli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Yusuf Çelebi, basın açıklaması yaptı.

Türkiye’de huzur, sükun ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız olan odaklarca gerçekleştirilen insanlığa yönelik saldırıda birçok sivil ve emniyet mensuplarının yaşamlarını yitirdiğini hatırlatarak, "Terörün hedefi, bölgesinde huzuru, demokratik kültürü, kardeşlik ve birlik iklimiyle öne çıkan Türkiye’nin yolunu kesmek, güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu sona erdirmektir. Bu alçak saldırılar milletimizin sahip olduğu birlik ve beraberliğini bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yıkmaya yetmeyecektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.

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