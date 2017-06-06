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Manisa'da şüpheli ölüm

- İki gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki kişi, otel odasında ölü bulundu

Manisa'da şüpheli ölüm

MANİSA (AA) - Manisa'da, ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir otelde görevliler temizlik için girdikleri odada bir kişinin yatağın üzerinde hareketsiz yattığını fark etti.

Otel çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölü bulunan kişinin, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 23 yaşındaki Altuğ Özkol olduğu tespit edildi.

Oğlunun ölüm haberini alan baba Serdar Özkol, otelin önünde güçlükle sakinleştirildi.

Özkol'un cenazesi, olay yeri incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna gönderildi. Altuğ Özkol'un kesin ölüm nedeni, otopsi sonrasında belli olacak.

Baba Serdar Özkol'un, polise verdiği ifadesinde, oğlunun 2 gün önce "Arkadaşlarıma gidiyorum, orada kalacağım." diyerek evden çıktığını, arkadaşlarına gitmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını söylediği öğrenildi.

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