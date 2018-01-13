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Manisa'da sürücülerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle sürücüler arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, 45 KY 007 plakalı otomobilin sürücüsü Erol Akkuş ile kimliği...

Manisa'da sürücülerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle sürücüler arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 45 KY 007 plakalı otomobilin sürücüsü Erol Akkuş ile kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü arasında 2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi 19 Mayıs Stadyumu girişinde "yol verme" tartışması çıktı.

Tartışma esnasında kimliği belirsiz sürücü, "sallama" diye tabir edilen bıçakla Akkuş'u kolundan yaraladı.

Zanlı olay yerinden kaçarken haber verilen sağlık ekibi Akkuş'u Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Akkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


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BıçakKavgaManisaTrafik
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