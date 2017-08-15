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Manisa'da terör örgütü propagandasına tutuklama

- Kaldığı otelde terör örgütü lehine slogan atan kadın, tutuklandı

Manisa'da terör örgütü propagandasına tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'da kaldığı otelde yüksek sesle slogan atıp terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler ilçesinde bir otelde bağırarak terör örgütü PKK/KCK'yı övücü mahiyette slogan attığı ileri sürülen C.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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