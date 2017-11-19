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Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akhisar'dan Balıkesir istikametine giden Mehmet Şahin (52) yönetimindeki 45 HB...

Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar'dan Balıkesir istikametine giden Mehmet Şahin (52) yönetimindeki 45 HB 2545 plakalı kamyonet karşı şeride geçerek Kahraman Fatih Ege idaresindeki 45 YA 5070 plakalı otomobil ile kafa kafa çarpıştı.

Kazada sürücü Ege, olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçtaki sürücü Şahin ve Şahin Kaya (22) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ege'nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Salihli'de otomobil üzüm bağına devrildi

Naim Güleç, yönetimindeki 20 U 1365 plakalı otomobil Alaşehir kavşağında yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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