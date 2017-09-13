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Manisa'da trafik kazaları: 12 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ömer Er yönetimindeki 10 D 8909 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen...

Manisa'da trafik kazaları: 12 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ömer Er yönetimindeki 10 D 8909 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Zafer Akdağ idaresindeki 45 ZH 311 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra traktörün arkasına bağlı römorktaki 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salihli ilçesinde ise Mustafa Bayşeker yönetimindeki 45 LJ 662 plakalı kamyon, Gümüşçayı Caddesi'nde, Ünal Uysal'ın kullandığı 45 RF 855 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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