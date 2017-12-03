Manisa'da trafik kazaları: 3 ölü 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ile Gölmarmara ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde Halil Özcan yöntemindeki 45 UA 9331 plakalı otomobil, Koldere Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Hüseyin Aydemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Özcan ve Fatih Göral, Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Motorsikletler çarpıştı
Saruhanlı ilçesinde Halil İbrahim Kocaman yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı istikametten gelen Engin Bölükbaş idaresindeki 45 UA 0375 plakalı motosikletle Apak Mahallesi, Koyuncu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, Kocaman olay yerinde yaşamını yitirirken, Bölükbaş ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Gölmarmara'da traktör devrildi
Gölmarmara ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde Recep Sarı (27) yönetimindeki gübre yüklü traktör, Gölmarmara-Salihli karayolundan tarla yoluna girerken römorkü devrildi.
Traktörün altına kalan Sarı, yaşamını yitirdi.