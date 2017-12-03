Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar Eto
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Manisa'da trafik kazaları: 3 ölü 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ile Gölmarmara ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde Halil Özcan yöntemindeki 45 UA 9331 plakalı otomobil,...

Manisa'da trafik kazaları: 3 ölü 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ile Gölmarmara ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde Halil Özcan yöntemindeki 45 UA 9331 plakalı otomobil, Koldere Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Hüseyin Aydemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Özcan ve Fatih Göral, Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Motorsikletler çarpıştı

Saruhanlı ilçesinde Halil İbrahim Kocaman yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı istikametten gelen Engin Bölükbaş idaresindeki 45 UA 0375 plakalı motosikletle Apak Mahallesi, Koyuncu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Kocaman olay yerinde yaşamını yitirirken, Bölükbaş ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Gölmarmara'da traktör devrildi

Gölmarmara ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde Recep Sarı (27) yönetimindeki gübre yüklü traktör, Gölmarmara-Salihli karayolundan tarla yoluna girerken römorkü devrildi.

Traktörün altına kalan Sarı, yaşamını yitirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GölmarmaraKazaMotosikletSaruhanlıTrafikTraktör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5