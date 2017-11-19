Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 24 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan park halindeki servis minibüsüne tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesindeki tarım işletmelerine işçi taşıyan Aga Kaçmaz yönetimindeki 45 SC 8939 plakalı servis minibüsü, alışveriş için E-96 Karayolu Valeks Kavşağı yakınlarındaki bir büfenin yanına park etti.

Bu sırada, İzmir'den Ankara yönüne gitmekte olan Kemalettin Çogu yönetimindeki 26 LF 727 plakalı tır, park halindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüne, minibüs ise park halindeki bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada, servis minibüsündeki Fatma Demirtaş (27) olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında servis sürücü Kaçmaz ve tır sürücüsü Çogu'nun da bulunduğu 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan yaralılardan birisinin Manisa Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle büfe ve büfenin yanındaki bir evin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında tırın park halindeki minibüse çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, park etmiş minibüse tırın hızla çarptığı görülüyor.

Servis minibüsünden alışveriş için inmiş bazı kadınların kazanın ardından korku içinde birbirlerine sarılmaları da görüntülerde yer alıyor.