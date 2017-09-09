Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Abdullah S. (37) yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E-96 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Yiğit (22) idaresindeki 45 TU 538 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 acil servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Abdullah S. ise gözaltına alındı.