Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Abdullah S. (37) yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E-96 Karayolu'nda, yolun...

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Abdullah S. (37) yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E-96 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Yiğit (22) idaresindeki 45 TU 538 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 acil servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Abdullah S. ise gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KazaMotosikletPolisVefat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5