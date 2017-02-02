Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fide fidan farkı infaz koruma memuru Ömer Özgür Çetinoğlu
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı
Aşktan geriye kalanlar
Aşk dolu bir sergi
Türk yemeklerini ülkesine tanıtacak
Türk yemeklerini tanıtacak

Manisa’da trafik kazası: 10 yaralı

- Salihli ilçesinde tırın, 2 otomobil ve bir elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı

Manisa’da trafik kazası: 10 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın, 2 otomobil ve bir elektrikli bisiklete çarpması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih U.'nun kullandığı 03 UF 885 plakalı kömür yüklü tır, İzmir-Ankara karayolunun Salihli Otogar Kavşağı yakınlarında Salih Şanlı idaresindeki 06 HA 318 plakalı otomobile, Adnan Erdoğan (40) yönetimindeki 35 AY 0451 plakalı araca ve İbrahim Özdemir'in (50) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleri ve elektrik bisiklet sürücüsü ile otomobillerde bulunan yolculardan Bedriye Şanlı (33), Poyraz Şanlı (8), Neclanaz Şanlı (10), İbrahim Akalın (68), Nazmiye Erdoğan (38), Hakkı Akalın (44) ve Hatice Öngen (35) yaralandı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazmiye Erdoğan ve Hatice Öngen’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
10 YaralıOtomobilSalihliTIRTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.