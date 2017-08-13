Manisa'da trafik kazası: 2 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kadri Gençerler'in (70) kullandığı 45 M 7631 plakalı otomobil, Boğazhan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet K'nın kullandığı 10 HF 252 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada sürücü Kadri Gençerler olay yerinde, Halil İbrahim Gençerler (80) ise kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesinde öldü.
Kaza nedeniyle Manisa-Akhisar karayolu bir süre trafiğe kapandı.