Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 HC 8929 plakalı otomobil, 45 ZU 391 plakalı traktör ile Alaşehir-Salihli karayolu Kavaklıdere mevkisinde çarpıştı.

Kazada, traktörün römorku ile otomobilde bulunan Nesrin ve Nazife Porsuk, Hatice Çınar, Fahrettin Koli, Mert Kurt, Hüseyin ve Bilal Özdemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.