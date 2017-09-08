Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

- Alaşehir ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 HC 8929 plakalı otomobil, 45 ZU 391 plakalı traktör ile Alaşehir-Salihli karayolu Kavaklıdere mevkisinde çarpıştı.

Kazada, traktörün römorku ile otomobilde bulunan Nesrin ve Nazife Porsuk, Hatice Çınar, Fahrettin Koli, Mert Kurt, Hüseyin ve Bilal Özdemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
7 YaralıAlaşehirTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5