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Manisa'da traktör çalan kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktör çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Musalar Mahallesinde yaşayan çiftçi M.K, traktörünün çalınması üzerine jandarmaya haber verdi. Ekipler, traktör ve römorku...

Manisa'da traktör çalan kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktör çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Musalar Mahallesinde yaşayan çiftçi M.K, traktörünün çalınması üzerine jandarmaya haber verdi.

Ekipler, traktör ve römorku Kırkağaç ilçesi Bakırlar Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızların geri dönerek traktörü alabileceği ihtimali üzerine bölgede beklemeye başladı.

Bu sırada bölgeye gelen İ.A. düz kontakla traktörü çalıştırdığı sırada yakalandı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden İ.A'nın, hırsızlığı O.K. ile birlikte yaptıklarını söylemesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklanırken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince, çalınan traktör ve römorku teslim edilen M.K. gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekiplere teşekkür eden M.K, tarladaki tüm işlerini traktörle yaptığını ve geçimini bu sayede sağladığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
AkhisarHIRSIZLIKJandarmaTraktör
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