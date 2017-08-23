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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması doğrultusunda,...

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması doğrultusunda, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında il merkezi ve Tekeli Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenlendi.

Evde bulunan bir şüpheliye ait üzüm bağında yapılan arama sonucu 11 parça halinde daralı ağırlığı 4 kilo 870 gram gelen esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi ardından B.K, çıkarıldığı mahkemece "Madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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ManisaManisa İl Emniyet MüdürlüğüOperasyonUyuşturucu
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