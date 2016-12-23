Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Manisa'da yangın

- Turgutlu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen alzaymır hastası tedavi altına alındı

Manisa'da yangın

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Alparslan Sokağı'nda Muzaffer (65) ve Emine Taş (60) çiftine ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan alzaymır hastası Muzaffer Taş, komşularının yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EvManisaTurgutluYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.