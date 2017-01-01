Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Manisa'da yılın son bebeği

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2016 yılın son bebeği, Aslıhan Çiftçi oldu

Manisa'da yılın son bebeği

MANİSA (AA) - Manisa'da yılın son bebeği Turgutlu Devlet Hastanesinde dünyaya geldi. Yeni yıla girmeye dakikalar kala, Fatih ve Dilan Çiftçi çiftinin çocukları Aslıhan dünyaya geldi. Turgutlu'da 2016 yılının son bebeği olarak kayıtlara geçen Aslıhan Çiftçi'nin babası Fatih Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve bebeğinin sağlıklı olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Baba Çiftçi, "Çok şükür evladımız sağlıklı bir şekilde 3 kilo 250 gram olarak dünyaya geldi. Eşimin sağlık durumu da iyi. İnşallah hayat boyu eşim ve çocuğumla mutlu ve huzurlu bir yaşam olmasını diliyorum. Kızım Aslıhan'ın, 2016 yılının son bebeği olması da beni çok şaşırttı" diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2016BebekDoğumHastaneManisaSonTurgutlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.