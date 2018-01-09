Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Manisa'da yoğun sis etkili oluyor

- Sis nedeniyle Manisa-İzmir ve Manisa-İstanbul karayollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü

Manisa'da yoğun sis etkili oluyor

MANİSA (AA) - Manisa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehirlerarası ulaşımı sağlayan karayollarında araç kuyruğu oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşen Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde trafik akışı durma noktasına geldi.

Manisa-İzmir ile Manisa-İstanbul karayollarının Akhisar ilçesine kadar olan bölgesinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü kentte, sisin aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KarayoluManisaSisTrafikUlaşımYoğun Sis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5