Manisa'da yoğun sis etkili oluyor

MANİSA (AA) - Manisa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehirlerarası ulaşımı sağlayan karayollarında araç kuyruğu oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşen Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde trafik akışı durma noktasına geldi.
Manisa-İzmir ile Manisa-İstanbul karayollarının Akhisar ilçesine kadar olan bölgesinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü kentte, sisin aralıklarla etkili olacağı bildirildi.
Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.