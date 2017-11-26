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Manisa'da yoğun sis

- Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte şehirlerarası ulaşımı sağlayan yollarda trafik olumsuz etkilendi

Manisa'da yoğun sis

MANİSA (AA) - Manisa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yoğun sisin trafiğin rahat ilerlemesine engel olması nedeniyle polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yaptı.

Manisa-Menemen karayolu Muradiye mevki, Manisa-İzmir karayolu Sabuncubeli geçidi ile Manisa-İstanbul karayolu Saruhalı ilçesine kadar olan bölgede etkili olan sis nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

Yayaların da etkilendiği siste binalar da adeta gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

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