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Manisa'daki askeri birlikteki gıda zehirlenmesi

- Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi sonucu hayatı kaybeden piyade er Hüsnü Özel'in şehadet belgesi ailesine takdim edildi

Manisa'daki askeri birlikteki gıda zehirlenmesi

KIRŞEHİR (AA) - Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi sonucu hayatı kaybeden piyade er Hüsnü Özel'in şehadet belgesi ailesine verildi.

Mucur Kaymakam Vekili Sedat Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Ali Şahin, Kırşehir Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan ve askeri yetkililer, Özel'in Mucur ilçesindeki baba evini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Kaymakam Vekili Özdemir, şehidin annesi Gülnaz ve kız kardeşi Emine Özel'e taziyelerini sunarak şehadet belgesini takdim etti.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Kılıçaslan da şehidin ailesine Türk bayrağı hediye etti. Kaymakam Vekili Özdemir ve beraberindeki heyet, şehidin annesi ile bir süre sohbet etti.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi sonucu hayatı kaybeden piyade er Hüsnü Özel, 27 Mayıs 2017 tarihinde memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde toprağa verilmişti.



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Anahtar Kelimeler:
KırşehirMucurPiyade Er Hüsnü Özel
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