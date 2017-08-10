Manisa'daki cinsel istismar davasında karar

MANİSA (AA) - Manisa'da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öğrencisi D.C'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık C.G (43) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık son savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme, C.G'yi, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay, "hürriyeti tahdit ve tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.



İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesinde okuyan ve şu anda 20 yaşında olan D.C, 28 Nisan 2016 tarihinde İzmir'in Sabuncubeli mevkisi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilden atlayarak jandarmaya sığınmış ve 2015 yılında mezun olduğu lisedeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.G'nin kendisini darp ettiğini ileri sürmüştü.

İzmir Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen D.C, C.G.'den şikayetçi olmuştu.

Olaydan 5 gün sonra bu defa da Manisa Cumhuriyet Savcılığına giden D.C, C.G'nin kendisine 2011 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, bu kişi hakkında bir kez daha şikayetçi olmuştu.

D.C'nin şikayeti üzerine, evli ve engelli bir çocuk babası olduğu öğrenilen C.G. hakkında, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de hakkındaki idari soruşturma kapsamında 13 Mayıs 2016'da C.G'yi görevden uzaklaştırılmıştı. C.G. 21 Şubat 2017 tarihinde görülen ilk duruşmada tutuklanmıştı.

