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Manisa'daki DEAŞ operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 3 Suriye uyrukludan biri tutuklandı

Manisa'daki DEAŞ operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 Suriyeliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.F.H.H, H.A.M ve .M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan .M "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince özel harekat polislerinin desteğiyle Salihli ve Turgutlu ilçelerinde 27 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 Suriyeli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞSuriyeTerör OperasyonuTerör örgütü
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