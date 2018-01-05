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Manisa'daki depremzedelere konutları teslim edildi

MANİSA (AA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs’ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası mağdur olan 9 aileye prefabrik evleri teslim edildi. Saruhanlı Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı Belediyesi,...

Manisa'daki depremzedelere konutları teslim edildi

MANİSA (AA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs’ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası mağdur olan 9 aileye prefabrik evleri teslim edildi.

Saruhanlı Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı Belediyesi, AFAD'ın yardımlarıyla Mütevelli Mahallesi’nde yaptırılan toplam maliyeti 308 bin lira olan prefabrik evlerin anahtarları depremzedelere teslim edildi.

Saruhanlı Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen etkinlikte anahtarlarını teslim alan bazı depremzedeler gözyaşlarını tutamadı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, depremi dün gibi hatırladığını belirterek, "Bugün gelinen mesafede güçlü olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazla vatandaşının yanında. Geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde, ülkemiz afetlerle mücadelede çok donanımlı bir şekilde hazırdır." diye konuştu.

Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu da proje kapsamında toplam 19 prefabrik evin anahtarlarının teslim edileceğini söyledi.

Deprem sırasında iki saat gibi bir zamanda çadırların kurulduğunu hatırlatan Çorumluoğlu şöyle devam etti:

"Can suyu dediğimiz paraların dağıtılması konusunda devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün 9, proje kapsamında da toplam 19 konutun anahtarını teslim edeceğiz. Bu konutların anahtarlarını alacak vatandaşlarımıza konutları hayırlı olsun. Allah korusun ben deprem olsun istemem ancak deprem olduğunda benim oturduğum konuttan daha değerli konutunuz var şu anda. Bu evlerin sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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