Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu beyaz altın OGD
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tutuklu sanıklardan eski 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı tuğgeneral Arslan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi

Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tutuklu sanık eski 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında hain darbe kalkışmasına fikir ve eylem birliği içinde iştirak ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Eski 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı tuğgeneral Arslan'ın da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılanan sanıklar arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Şüphelinin, soruşturma devam ederken öldüğü anlaşıldığından hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddiasıyla tutuklanan Arslan, cezaevindeyken rahatsızlanmış ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde 11 Kasım 2017'de hayatını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiFetöFetullahçı Terör ÖrgütüManisaYavuz Ekrem Aslan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5