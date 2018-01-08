Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tutuklu sanık eski 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında hain darbe kalkışmasına fikir ve eylem birliği içinde iştirak ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı hatırlatıldı.
Eski 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı tuğgeneral Arslan'ın da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılanan sanıklar arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Şüphelinin, soruşturma devam ederken öldüğü anlaşıldığından hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddiasıyla tutuklanan Arslan, cezaevindeyken rahatsızlanmış ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde 11 Kasım 2017'de hayatını kaybetmişti.