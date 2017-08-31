Manisa'daki hırsızlık güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir mağazadaki hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Dinçer Mahallesi Doğu Caddesi üzerindeki Deniz Ada’ya ait bebek ve çocuk giyim mağazasına gelen kimliği belirsiz bir kişi, mağazada bir süre gezdi.

İşletme sahibi ve çalışanlarının başka bir müşterisiyle ilgilenmesini fırsat bilen kişi, askılardan iki elbiseyi alarak mağazadan ayrıldı.

Bir süre sonra ürünlerinin yerinde olmadığını gören işletme sahibi Ada, kıyafetlerin çalındığını güvenlik kameralarını izleyerek fark etti.

Hırsızlık yapan kadının bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Ada, şöyle konuştu:

"Saat 19.00-19.30 civarlarında mağazamız kalabalıktı, 50-60 yaşlarında olduğunu düşündüğümüz bir teyze kalabalığı fırsat bilerek bir dakika içerisinde mağazayı kısaca gezip 9-10-11'li yaş gruplarına ait biri abiye iki elbiseyi askılarıyla alıp dışarıya çıkmış. Hiçbirimizde bunu fark etmedik. Fark ettiğimizde de zaten 10-15 dakika geçmiş üzerinden. Yapılacak bir şey yok, sağlık olsun diyoruz ama en azından başka esnafların canı yanmasın, insanlar zarara uğramasın. Zaten elinde bir çanta vardı o çantada zaten bayağı doluydu başka mağazaları da gezmiş sanırım."

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasında kadının dükkana giriş anı, elbiselerin bulunduğu kısma gidişi, orada bekleyişi ve daha sonra elbiseleri alıp dükkandan ayrılışı görülüyor.