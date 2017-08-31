Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Manisa'daki hırsızlık güvenlik kamerasında

- Şehzadeler ilçesinde kimliği belirlemeyen bir kişinin, mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'daki hırsızlık güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir mağazadaki hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Dinçer Mahallesi Doğu Caddesi üzerindeki Deniz Ada’ya ait bebek ve çocuk giyim mağazasına gelen kimliği belirsiz bir kişi, mağazada bir süre gezdi.

İşletme sahibi ve çalışanlarının başka bir müşterisiyle ilgilenmesini fırsat bilen kişi, askılardan iki elbiseyi alarak mağazadan ayrıldı.

Bir süre sonra ürünlerinin yerinde olmadığını gören işletme sahibi Ada, kıyafetlerin çalındığını güvenlik kameralarını izleyerek fark etti.

Hırsızlık yapan kadının bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Ada, şöyle konuştu:

"Saat 19.00-19.30 civarlarında mağazamız kalabalıktı, 50-60 yaşlarında olduğunu düşündüğümüz bir teyze kalabalığı fırsat bilerek bir dakika içerisinde mağazayı kısaca gezip 9-10-11'li yaş gruplarına ait biri abiye iki elbiseyi askılarıyla alıp dışarıya çıkmış. Hiçbirimizde bunu fark etmedik. Fark ettiğimizde de zaten 10-15 dakika geçmiş üzerinden. Yapılacak bir şey yok, sağlık olsun diyoruz ama en azından başka esnafların canı yanmasın, insanlar zarara uğramasın. Zaten elinde bir çanta vardı o çantada zaten bayağı doluydu başka mağazaları da gezmiş sanırım."

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından tespit edilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasında kadının dükkana giriş anı, elbiselerin bulunduğu kısma gidişi, orada bekleyişi ve daha sonra elbiseleri alıp dükkandan ayrılışı görülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik KamerasıHIRSIZLIKHırsızlık Anı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5