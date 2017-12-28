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Manisa'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

- Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Manisa'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Mustafa (48) ile oğlu Berkay Yapucu'nun (19) cenazeleri Gökçeören Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenazeye baba oğulun yakınları ve e vatandaşlar katıldı.

- Olay

Mustafa (48) ve oğlu Berkay Yapucu'dan (19) bir süre haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde baba ile oğlunu hareketsiz bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etmişti.

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