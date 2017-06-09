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Manisa'daki sağanak

- Kırkağaç ilçesinde sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bazı evler hasar gördü

Manisa'daki sağanak

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bazı evlerde hasar oluştu.

Yağıştan etkilenen Cinosman, Kadriye ve Musalar mahallelerinde bazı evler hasar gördü.

Kadriye Mahallesi'nde babasıyla yaşayan engelli Burhanettin Sezişli'nin (22) evi sağanak nedeniyle yıkıldı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Külahtaş, AA muhabirine, yağış nedeniyle bazı evlerde hasarların oluştuğunu belirterek, "Mahallemizde 3 evi su bastı ve engelli bir arkadaşımızın evi yıkıldı. Engelli vatandaşımızın o an evde olmaması bizleri sevindirdi. Yetkililer incelemelerde bulundu ve gerekli yardımın yapılacağını söylediler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EngelliKırkağaçManisaSağanak
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