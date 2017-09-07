Manisalı çiftçinin

MANİSA (AA) - HALUK SATIR - Manisa'da bağlardan hasat ettikleri ürünleri kurutmak için tarlalara seren üreticiler, gece de devam eden çalışmalar sonrası sabaha kadar tüfekli nöbet tutuyor.

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihracat ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzümde en fazla üretimin yapıldığı Manisa ovası, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Bağlardan hasat edilen üzümler, tarlalardaki düz alanlara serilen yaygıların üzerine dağıtılarak güneşe bırakılıyor. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde çeşitli aşamalarda kuruyan üzümler rengarenk görüntüler oluşturuyor.

Havalar serinlemeden kurutma işlemini tamamlamaya çalışan üreticiler, tatlı bir telaşla ürünlerini ihraç pazarlarına yetiştirmeyi hedefliyor.

Üreticiler, yaklaşık 2 hafta serili kalması gereken üzümleri gece saatlerinde de traktör farı yardımıyla karıştırmaya devam ediyor.

Binlerce lira değerinde olan kuru üzümleri yabani hayvanlara ve hırsızlığa karşı korumak isteyen üreticiler, sabaha kadar nöbet tutuyor.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine, Turgutlu'da 75 bin dekar bağda 28 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretildiğini belirtti.

- Emeğin korunması için çaba gösteriliyor

Dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen üzümlerin üreticinin tüm yıla yayılan emeğiyle üretildiğine işaret eden Şenol, çiftçinin özellikle hasat döneminde emeğini korumak için çaba gösterdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin devriye görevlerini yerine getirdiğini ancak her yere yetişemedikleri için çiftçilerin kendi alanlarında nöbet tutmaya başladıklarını aktaran Şenol, "Çiftçilerimiz geçmişten bu yana üzüm sergilerinde geceleri bu şekilde beklemekte. Hem hırsızlıklara hem de yabani hayvanlara karşı bir güvenlik önlemidir bu." diye konuştu.

Gece üzüm sergisinin başında nöbet tutan Metin İçöz ise jandarmanın bu dönemde devriye sayısını artırdığını ancak kendilerinin de tedbir aldıklarını ifade etti.

"Mal canın yongasıdır" diyerek gece gündüz sergilerin başında nöbet tuttuklarını anlatan İçöz, şöyle konuştu:

"Gündüzleri yaş üzüm kesiyoruz geceleri de traktörün far ışığından yararlanarak kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde hırsızlık olayları ve yabani hayvanlara karşı uyarı atışları yapıyoruz. Sabaha kadar uyumadan sergimizin başında üzümlerin kurumasını bekliyoruz. Çoğunlukla yabani hayvanların üzümlere zarar vermesi ya da üzümlerimizin çalınmaması için ruhsatlı tüfeğimizle sergi yerini bekliyoruz."