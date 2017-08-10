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Manisa'ya deprem hasarı için 1 milyon 930 bin lira ödenek

- Manisa Valiliği: - "Manisa'nın Gölmarmara, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde 222 ağır hasar gören ve 182 az hasarlı bina için 1 milyon 930 bin lira ödendi"

Manisa'ya deprem hasarı için 1 milyon 930 bin lira ödenek

MANİSA (AA) - Manisa Valiliğince, Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören yapılar için şu ana kadar 1 milyon 930 bin lira ödendiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs tarihinde Gölmarmara ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelen acil yardım ödenekleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem nedeniyle, fiilen oturdukları konutları hasar alan ailelerin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1 milyon 930 bin lira ödenek gelmiştir. Gelen ödenekten Gölmarmara Kaymakamlığı Acil Yardım Ödeneği hesabına 850.000 lira, Saruhanlı Kaymakamlığı Acil Yardım Ödeneği hesabına 734.000 lira ve Akhisar Kaymakamlığı Acil Yardım Ödeneği hesabına 346.000 lira ödenek aktarılmıştır. Ödenekler, kaymakamlıklarca evi ağır hasar gören ev sahibine 7.000 lira, hafif hasar gören ev sahibine 2.000 lira ve 6 kiracının her birine 2.000 lira dağıtılmak üzere aktarılmıştır. Manisa'nın Gölmarmara, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde 222 ağır hasar gören ve 182 az hasarlı bina için 1 milyon 930 lira bin ödenek ödendi."

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Anahtar Kelimeler:
Ağır HasarDepremManisaSaruhanlı
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