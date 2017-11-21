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Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı

- Manisa'da akşam saatlerinde başlayan kar Şehzadeler, Soma ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu

Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler, Soma ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Demirci ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

İlk kar Demirci-Simav karayolu bin 470 rakımlı Akçakertik mevkinde etkisini gösterdi.

Fırtınanın etkisi ile bazı yerlerde etkili olan tipi ile kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken karayolları ekiplerinin gece boyunca kar temizleme çalışmasına devam edeceği öğrenildi.

Soma ve Şehzadeler ilçesinde de etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar bölgelere giderek fotoğraf çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
DemirciDemirci - Simav KarayoluKar YağışıManisa
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