Manş Denizi'ni geçen yüzücüler yurda döndü

İSTANBUL (AA) - İnebolu ilçesine dikkati çekmek için katıldıkları amatör bayrak yarışında Manş Denizi'ni 13 saat 16 dakikada geçen "İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı" yurda döndü.

Tarifeli uçakla İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen 6 kişilik amatör yüzme takımı, ellerinde Türk bayrakları ve çiçekler bulunan yakınları tarafından karşılandı. Dış Hatlar Geliş Terminali önünde bekleyen vatandaşlar, amatör sporculara temsili madalyaları taktı.

İnebolu'nun yöresel kıyafetlerini giyen halk oyunu ekibi, gemicilerin hep birlikte "haydi çek, gayret" anlamında bir ağızdan yüksek sesle ve makamla söyledikleri sözlerin de yer aldığı "heyamola" oyununu sergileyerek, insandan kule oluşturdu.

Yüzücülerden 63 yaşındaki Hasan Heke, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun ve yorucu antrenman sürecinin ardından Manş Denizi’ni geçerek istedikleri başarıya ulaştıklarını söyledi.

Heke, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki denizcilik başarısıyla tanındığını ifade ederek, "Manş denizini yüzdük. Kuş uçuşu 35 kilometre ama biz gelgitlerden dolayı 13 saat 16 dakikada 46 kilometre yüzdük. Hepsi amatör yüzücülerden kurulu, ama çok başarılı bir performans gösterdik. Bizden böyle bir performans beklemiyorlardı. Hatta 16 saat olması beklenirken biz 13 saatte yüzdük." dedi.

Yarış için 1,5 yıldır çalıştıklarını, kışın her yerde yüzerek yaz döneminde de soğuk olan Manş Denizi için idman yaptıklarını anlatan Heke, bu denizi takım olarak geçen en yaşlı yüzücü olduğunu ifade etti.

Takımla birlikte İngiltere'den dönen İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ise ilçedeki amatör sporcuların "Biz denizci torunlarıyız, Manş Denizi’ni yüzerek geçmek istiyoruz." teklifini getirmelerinin ardından hemen harekete geçtiklerini belirtti.

Bunun üzerine Kastamonu’dan 6 kişilik bir yüzme takımı kurduklarını kaydeden Uzuner, "Nihayetinde Manş'a gittik. Ertesi gün sabah saat 07.00’de yüzmeye başladık ve hiç mola vermeden 13 saat 16 dakika gibi bir zamanda 46 kilometreyi bitirdik. Mutlu ve gururluyuz". ifadelerini kullandı.

- Geçişin ardından Türk bayrağı açtılar

Manş Denizi'ni amatör bayrak yarışında takım halinde geçen ekibin antrenörlüğünü Kamil Resa Alsaran'ın yapıyor.

Zorlu yarışta yüzücülerden Ahmet Tekkeşin (60) denize girmesinden 1 saat sonra yerini Samnin Yılmazer'e (21) bıraktı. Ardından sırasıyla Erhan Gelgit (34), Şahin Karakuş (48), eşi Kadriye Karakuş (44) ile Hasan Heke (63) nöbeti devraldı.

Her yüzücü 1 saat içinde 3-4 kilometre yüzerken diğerleri teknede sırasını bekledi. Hava koşullarının etkisiyle dalgaların yükseldiği yarış sırasında hem suda hem teknede büyük zorluk yaşandı. Başlangıçtan 13 saat 16 dakika sonra Fransa'nın Audinghen kıyısına varan takım, tüm kuralları yerine getirerek Manş'ı geçmiş oldu.

Amatör yüzücüler, geçişi düzenleyen dernekten sertifikalarını almalarının ardından Türk bayrağı açarak başarılarını kutladı.







