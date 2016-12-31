Manyas Kuş Cenneti 7 bin dikkuyruğa ev sahipliği yapıyor

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Manyas Kuş Cenneti'ndeki dikkuyruk sayısının arttığını belirterek, "Çalışmalarla yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip ediyoruz. Bu sayımlar sayesinde ayrıca özellikle nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, nesli tehlike altındaki kuş türleri arasında bulunan ve düzenli olarak Manyas Kuş Cenneti'nde kışlayan dikkuyrukların aralık ayı sayımlarında 7 bin 64 olduğu bildirildi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Nesli Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesine göre tehdit altındaki dikkuyruk, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda düzenli kışlayan kuş türleri arasında yer alıyor.

Dikkuyruk, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'na özellikle aralık aylarında geliyor ve ocak ayında farklı alanlara göç ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Milli Park'ta aralık 2016'da yapılan sayımlarda, geçen yılın aynı ayında yapılan sayıma göre yaklaşık 6 kat fazla dikkuyruk türünün kışladığı ifade edildi.

Bu yıl aralıkta 7 bin 64 bireyin sayıldığı Manyas Kuş Cenneti'nde geçen yıl bin 220, 2014'te 4 bin 500, 2012'de 3 bin 700, 2011'de 2 bin 161, 2010'da ise 454 dikkuyruğun yaşadığı tespit edilmişti.

- Manyas Kuş Cenneti'nde Sibirya kazı görüldü

Öte yandan, Türkiye'de nadir görülen Sibirya kazı da (Branta ruficollis) kışlamak için Kuş Cenneti Milli Parkı'nı seçen türler arasında bulunuyor.

Sürekli olarak Fiyu ördekleri ile göç eden ve beslenen Sibirya kazları, kırmızı göğüslü ve çarpıcı tüyleri ile dünyanın en nadide, en küçük ve en güzel kaz türleri arasında yer alıyor.

Büyük bir bölümü kışlamak için Bulgaristan ve Romanya üzerinden Karadeniz kıyılarına gelen Sibirya kazlarının küçük bir bölümü ise Yunanistan ve Trakya üzerinden Türkiye'ye göç ediyor. Sibirya kazlarından bir tür ise geçen günlerde Kuş Cenneti'nde görüldü.

- Sayımlarda 102 türden toplam 51 bin 181 tür saptandı

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda 2016 Aralık ayındaki sayımlarda 102 türden toplam 51 bin 181 tür saptandı. Parkta en çok görülen kuş türleri ise 13 bin 414 bireyle Elmabaş patka ve 9 bin 81 Çamurcun olarak belirlendi.

Türkiye'de sınırlı sayılarda görülen 2 bin 557 Sütlabi ile Tarla kazı, Sibirya kazı, Sürmeli kumkuşu, Ada doğanı, Bıyıklıdoğan gibi türler de gözlendi.

Açıklamada ifadelerinde yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, su kuşu sayımlarının Türkiye'deki sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Eroğlu, "Bu çalışmalarla yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip ediyoruz. Bu sayımlar sayesinde ayrıca özellikle nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturuyoruz. Sayımlar sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine de katkı veriyor." ifadelerini kullandı.