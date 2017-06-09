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Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman:

- "İlimiz merkezinde bitecek doğal gaz alt yapı çalışmalarından sonra bütün sokaklarımız ve mahallelerimizin yollarını örnek bir çalışma ile bitireceğiz. Kırsal kesimlerin yol sorunu kalmayacak"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman:

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı için yol çalışmalarına hız verdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerin yol sorununun kalmayacağını, atılım yılı olduğunu belirterek, çalışmalarını ciddiyetle yürüttüklerini ifade etti.

Vatandaşların her mahalleye kolayca ulaşabilmeleri, bunu modern ve kaliteli yollar ile gerçekleştirmelerini istediklerini kaydeden Yaman, kırsal mahallelerde rekor rakamlarda yol çalışmasını sağlayacaklarını, yaklaşık 750 kilometrelik yol çalışmasının birçok sorunu kökten bitireceğini bildirdi.

Yaman, "Kent merkezimizin ve kırsal bölgelerimizin tüm mahallelerinde yol ile ilgili sorunların bir daha konuşulmamasını istiyoruz. İlimiz merkezinde bitecek doğal gaz alt yapı çalışmalarından sonra bütün sokaklarımız ve mahallelerimizin yollarını örnek bir çalışma ile bitireceğiz. Kırsal kesimlerin yol sorunu kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Mardin Büyükşehir BelediyesiYol
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