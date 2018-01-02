Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman:

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 500'ün üzerine olan kırsal mahallelerinin altyapı sorununu çözecek.

Geçen yıl şehrin alt ve üstyapısının yanı sıra sosyal projelerle büyük başarılar elde eden belediye yönetimi, kırsal mahallelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, görevde oldukları süre zarfında belediye kaynaklarını son kuruşuna kadar hizmet olarak sunduklarını söyledi.

Personel giderinin belediye bütçesinin yüzde 13'ü olduğunu dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"2017 yılında MARSKİ ilimizde kanalizasyon ve su için 237 milyon lira yatırım yaptık. Bunun yanında 60 milyon avroluk yatırım ile iki devasa arıtma tesisini bitirdik. Bu yatırımlar 2018 yılında da devam edecek. Özellikle kırsal mahallelerimiz için güzel projelerimiz olacak. Kırsal mahallelerimizin şehir konforunda olması için çaba vermekteyiz. Mahallelerimizin yoluna beton asfalt serdik, taziye evleri ve çocuk parkları konusunda da mahallelerimizde çalıştık. Şimdi ise kanalizasyon su ve altyapı konusunda çalışmalarımız olacak. 2018 yılında nüfusu 500 ve üzeri olan mahallerimizin bu sıkıntısını yok edeceğiz."