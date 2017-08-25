Mardin Şehir Stadı'nda tatbikat

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen arama kurtarma tatbikatında, senaryo gereği Şehir Stadı'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 15 kişiye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) tarafından müdahale edildi.

Mardin UMKE tarafından, 26 ekip ve 10 eğitmenle 5 etaplı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği merkez Artuklu ilçesindeki Şehir Stadı'nda meydana gelen patlamada UMKE ekipleri sağlık ekipleriyle önem sırasına göre stattaki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ekipler, yaralılar arasında bulunan bir bebeği çıkararak hastaneye kaldırdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, UMKE olarak acil durumda ekipleri hazır hale getirmek için tatbikatlar yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"UMKE'de görev alan gönüllü arkadaşların böyle bir felaket anında psikolojilerini hazır hale getirmek amacıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatı daha organize uygulayarak faydalarının olduğuna inanıyoruz ve aksatmamaya da çalışıyoruz. Bazen deprem bazen bombalama bazen de patlayan bir tanker gibi senaryolar değişik olabiliyor. Yılda bir kez tatbikat yapıyoruz."

Terör olaylarının gerçekleştiği dönemde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Derviş, şunları kaydetti:

"Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçesinde kısmen terör olayları yaşandı. Sağlık ekipleri olarak biz hep sahadaydık. Allah'a şükür kötü sonuçlanan bir olayla karşılaşmadık. Bazen can kurtarma adına güvenliğin olmadığı yerlere gittiğimiz olmuştur."