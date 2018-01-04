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Mardin trafiğini rahatlatacak projede sona doğru

- Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, şehir içi trafiği rahatlatmak için yapımına başlanan Kızıltepe Battı Çıktı Projesi, 2 ay sonra tamamlanacak

Mardin trafiğini rahatlatacak projede sona doğru

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kent içindeki trafiği rahatlatmak için başlatılan Kızıltepe Battı Çıktı Projesi'nde sona gelindi.

Kentin trafik sorunun çözmek için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaklaşık 6 ay önce yapımına başlanan Kızıltepe Battı Çıktı Projesi'nin tamamlanması için belediye ekipleri aralıksız çalışıyor. Kısa sürede tamamlanacak tavan döşenmesinin ardından 2 ay sonra Diyarbakır-Kızıltepe aksı trafiğe açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla şehirdeki trafik sorununun büyük oranda hafifleyeceğini belirtti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun çalışma yürüttüklerini dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızla birlikte yönettiğimiz şehrimizi en iyi yere getirmek için projelerimizi derhal hayata geçirdik. Her şey Mardinli hemşehrilerimizin rahat ve konforu için. Gece gündüz demeden çalışma yapılıyor. Bu projenin ardından 3 yeni köprülü kavşak daha yapılacak."


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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKızıltepe Battı Çıktı ProjesiMardin Büyükşehir Belediyesi
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