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Mardin'de 103 bekçi göreve başladı

- İl genelinde görevlendirilmek üzere alınan 103 mahalle ve çarşı bekçisi için yemin töreni düzenlendi - Mardin Emniyet Müdürü Onar: - "Hiçbir zorluk bizi devlete karşı olan her türlü yapı ve suç örgütleriyle mücadele etme azim ve kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir"

Mardin'de 103 bekçi göreve başladı

MARDİN (AA) - Mardin'de 103 bekçi, düzenlenen yemin töreniyle görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca il genelinde emniyet müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınan 103 mahalle ve çarşı bekçisi için Mardin Polisevi'nde yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bekçiler Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyarak, yemin metnini okudu.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yaptığı konuşmada, bugüne kadar 230 çarşı ve mahalle bekçi adayının yemin töreninden sonra kutsal mesleğe başladığını söyledi.

Bugün de 103 bekçinin yemin törenini yaptıklarını belirten Onar, devlet olmanın en başta gelen vasıflarından birinin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

Güçlenen emniyet teşkilatının devlet ve millet kaynaşmasının sağlanmasında çok önemli bir misyona sahip olduğunu vurgulayan Onar, şöyle konuştu:

"Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayıp güçlendirdiğimizde tüm bu sorunların üstesinden çok daha kolay geleceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye geçmişten günümüze kadar pek çok terör örgütü ile mücadele etmiş ve günümüzde de FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi devletin varlığına ve bütünlüğüne karşı faaliyet içerisinde bulunan terör örgütlerine karşı, kararlı ve azimli bir şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Hiçbir zorluk bizi devlete karşı olan her türlü yapı ve suç örgütleriyle mücadele etme azim ve kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir."

Vali Mustafa Yaman da bekçilere görevlerinde başarı diledi.

Daha sonra 103 bekçiye sertifikaları Vali Yaman, Emniyet Müdürü Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel ve Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan tarafından verildi.


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