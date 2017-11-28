Mardin'de 16 mahalle muhtarı bir binada hizmet verecek

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın işini kolaylaştırmak için 16 mahalle muhtarlığını hizmet yapacağı yeni binada toplayacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde görev yapan 16 mahalle muhtarının vatandaşa daha kolay hizmet vermesi için ilçe merkezinde yapılan Muhtarlar Ofisi'nde toplayacak.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, vatandaşların istekleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Projelerin hayata geçmesiyle hayatın kolaylaştığını aktaran Yaman, "Bizim çalışmalarımızda en önemli paydaşlarımızın arasında ise muhtarlarımız geliyor. Vatandaşlarımız ile bizler arasında bir bağ kuran muhtarlarımız, ortak akıl ile ilimizi yönetiminde aktif bir rol oynuyor. Bu nedenle muhtarlarımızın daha verimli olacağı ve vatandaşlarımızın kaliteli hizmet alacağı özel projeler yapıyoruz. Bu projelerden birisini de Kızıltepe ilçemizde hayata geçiriyoruz." dedi.

Yaman, 16 mahalle muhtarını tek çatı altında Muhtarlar Ofisi'nde toplayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Binamızı bütün resmi kurumların bir arada olduğu bir bölgede inşa ettik. Bu sayede Kızıltepeli vatandaşlarımız muhtarlarına giderek resmi işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler. Bunun yanında bütün muhtarlarımızın aynı yerde olması birliktelik ruhunu da en güzel şekilde ortaya dökecektir. Binamız aynı zamanda sosyal tesis olmakla birlikte muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın toplantı yapmalarına da olanak sağlayacaktır. Şimdinden hayırlı olmasını diliyorum."

Kızıltepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hatip Şeran ise sıkıntılarının belediye tarafından çözüldüğünü belirtti.

Şeran, 16 mahalle muhtarının bir arada olmasının güzel bir düşünce olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce muhtarlarımız farklı yerlerde binaları kendi imkanlarıyla kiralayarak çalışıyordu. Muhtarlarımız vatandaşlar ile resmi kurumlara giderek yardımcı oluyorlar. Şimdi hem resmi kurumlara yakınız hem de vatandaşlarımız tek dolmuşla buraya gelerek işlerini bitirebilecekler. Bizlere bu imkanı tanıyan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.