Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Mardin'de 180 kırsal mahalleye çocuk parkı

- Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 180 kırsal mahalleye çocuk parkı yapacak

Mardin'de 180 kırsal mahalleye çocuk parkı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, 180 kırsal mahalleye çocuk parkı inşa edilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 180 kırsal mahalledeki çocuk parkı sıkıntısını gideriyor. İhalesi yapılan parkların kısa zamanda bitirilerek hizmete gireceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Çocuk Gülerse Şehir Güler" düşüncesiyle harekete geçtiklerini ve buna göre proje ürettiklerini belirtti.

Kenti yediden yetmişe tüm vatandaşların mutlu bir şekilde yaşaması için yeniden dizayn ettiklerini anlatan Yaman, çocuklarla ilgili çalışmalara da önem verdiklerini vurguladı.

Kent genelinde çocuk dostu çalışmalara önem verdiklerini, bu düşünceden hareketle kırsal mahallelerde çocuk parkları olması için çalışmalara başladıklarını aktaran Yaman, yakın zamanda tüm kırsal mahallelerde çocukların yapılacak parklarla sevineceğini dile getirdi.

Kırsal mahallelerin yaşam standartlarını daha da güzelleştirmek istediklerini ifade eden Yaman, "Mahallelerimiz tıpkı şehir merkezlerindeki gibi güzel imkanlara sahip olmalılardır. Bu nedenle yollarımızdan sosyal yaşam alanlarına, çocuk parklarından köylerimizin tüm ihtiyaçlarına dikkat eden bir yapıdayız. Kırsal mahallelerimizin güzelleşmesi adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırdıklarını aktaran Yaman, bu yerlerin çocuk parklarına kavuşması için çalışmaların başladığını, ilk etapta 180 kırsal mahallenin parka kavuşacağını bildirdi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çocuk ParkıMardin Büyükşehir Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5