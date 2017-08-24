Mardin'de 180 kırsal mahalleye çocuk parkı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, 180 kırsal mahalleye çocuk parkı inşa edilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 180 kırsal mahalledeki çocuk parkı sıkıntısını gideriyor. İhalesi yapılan parkların kısa zamanda bitirilerek hizmete gireceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Çocuk Gülerse Şehir Güler" düşüncesiyle harekete geçtiklerini ve buna göre proje ürettiklerini belirtti.

Kenti yediden yetmişe tüm vatandaşların mutlu bir şekilde yaşaması için yeniden dizayn ettiklerini anlatan Yaman, çocuklarla ilgili çalışmalara da önem verdiklerini vurguladı.

Kent genelinde çocuk dostu çalışmalara önem verdiklerini, bu düşünceden hareketle kırsal mahallelerde çocuk parkları olması için çalışmalara başladıklarını aktaran Yaman, yakın zamanda tüm kırsal mahallelerde çocukların yapılacak parklarla sevineceğini dile getirdi.

Kırsal mahallelerin yaşam standartlarını daha da güzelleştirmek istediklerini ifade eden Yaman, "Mahallelerimiz tıpkı şehir merkezlerindeki gibi güzel imkanlara sahip olmalılardır. Bu nedenle yollarımızdan sosyal yaşam alanlarına, çocuk parklarından köylerimizin tüm ihtiyaçlarına dikkat eden bir yapıdayız. Kırsal mahallelerimizin güzelleşmesi adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırdıklarını aktaran Yaman, bu yerlerin çocuk parklarına kavuşması için çalışmaların başladığını, ilk etapta 180 kırsal mahallenin parka kavuşacağını bildirdi.





